L'État français a mal calculé ce qu'Amazon lui devait au titre de la taxe Gafa, a jugé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Cette erreur viendrait d'une appréciation trop large du périmètre des activités pouvant être touchées par cette taxe.

« Les programmes “Amazon Prime” et “Expédié par Amazon”, non obligatoires, d'accès payant et poursuivant des objectifs propres, sont distincts du cœur de métier du groupe Amazon et de son activité d'interface numérique » a indiqué la cour. Résultat, en restreignant le périmètre, elle a jugé que sur l'année 2019, 24 millions d'euros en trop avaient été payés par Amazon. 24 millions d'euros à rendre donc.