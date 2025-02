Cassios

Vachement utile…

Dans ma ville, les librairies où l’on peut commander des livres ne sont pas accessibles en voiture (pas de places de stationnement).

Le ticket de bus est à 1,85€

Je dois donc payer le bus ou métro pour aller commander et payer des arrhes une première fois si pas de site internet pour commander, soit 3.7€

Je paie une deuxième fois le bus ou le métro pour aller le chercher donc encore 3.7€

Soit 7.4€ pour me déplacer (3.7€ si j’ai pu pré commander sur internet).

Au final, je paie les 3€ de plus pour qu’Amazon me les livre dans la boite aux lettres en 24H.

Et ça me coute moins cher…