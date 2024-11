arbor111

Les éditeurs n’ont pas évolué depuis le XIXe siècle et les libraires ont organisé leur modèle selon eux. Tant mieux si Amazon propose une vraie alternative, avec des livres imprimés à la demande, des systèmes de livraison rapides et parfois gratuits. Si les éditeurs français ne sont pas contents, ils n’ont qu’à s’organiser, se bouger et faire mieux. C’est un peu facile de regarder les trains passer et de réclamer ensuite des subventions ou des lois au titre de l’exception culturelle française. La culture, c’est vivant et elle doit s’adapter à ceux qui la consomment, pas le contraire