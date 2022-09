Frais de port minimum sur les livres, comment la mesure pourrait finalement profiter à Amazon ?

Le gouvernement veut ainsi protéger et favoriser les libraires indépendants et les petites enseignes de quartier. Aujourd'hui, les frais de livraison imposés aux e-marchands sont de 0,01 euro et de nombreux clients préfèrent ainsi passer commande et se faire livrer à domicile plutôt que de sortir et faire parfois quelques kilomètres pour se rendre dans une librairie.