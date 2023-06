Frais de livraison sur les livres : Amazon ne veut pas que vous payiez, l'État si, pourquoi ?

La bataille promet d'être âpre entre le géant du e-commerce, Amazon, et le gouvernement qui veut lui imposer des frais de livraison pour des commandes en-deçà d'un certain montant. L'entreprise de vente en ligne a justement indiqué, mardi après-midi, avoir déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, plus haute juridiction administrative française, pour contester la légalité du décret applicatif.