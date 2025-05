Amazon et les autorités françaises sont loin de passer leurs vacances ensemble. Depuis l’entrée en vigueur, en octobre dernier, de la loi sur l’économie du livre, un bras de fer juridique et politique s’est engagé. Le texte oblige les plateformes à facturer un minimum de trois euros pour toute livraison à domicile d’un livre neuf. Si l'objectif affiché est de mieux protéger les librairies indépendantes, Amazon n’a pas tardé à proposer une alternative. En offrant le retrait gratuit dans ses lockers, le géant américain estime respecter la législation. Le Médiateur du livre n’est pas de cet avis. Il dénonce un contournement et demande un ajustement. La tension monte, les recours se préparent, et la question s’étend désormais à l’échelle européenne.