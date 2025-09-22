La Federal Trade Commission (« Commission fédérale du commerce » en français) poursuit Amazon et l'affaire pourrait faire grand bruit.
Amazon a largement de quoi s'occuper ces temps-ci : le géant de l'e-commerce, qui prépare le lancement d'une nouvelle génération d'enceintes Echo, a récemment mis fin aux livraisons Prime gratuites hors foyer et misé sur l'IA agentique pour améliorer ses procédures de vente. Mais voilà qu'un nuage noir se profile à l'horizon : un procès remet en cause l'honnêteté de ses pratiques commerciales.
Amazon accusé d'avoir trompé ses clients Prime
Depuis sa fondation en 1914, la Federal Trade Commission (FTC) est chargée de faire appliquer le droit de la consommation et de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles. Persuadée qu'Amazon aurait trompé des dizaines de millions de clients avec son offre Prime, elle vient d'intenter un procès à la société de Jezz Bezos pour violation de l'article 5 de la loi FTC et du Restore Online Shoppers' Confidence Act.
La FTC estime, en effet, qu'Amazon aurait volontairement rendu son processus de paiement trompeur afin de gagner des abonnés Prime : « Pendant des années, Amazon a sciemment trompé des millions de consommateurs en les incitant à s'inscrire à son service Amazon Prime à leur insu. », peut-on notamment lire dans l'accusation. La firme aurait, de plus, fait en sorte que l'annulation de l'abonnement soit particulièrement difficile. Un procédé, appelé en interne « Iliade », qui était déjà dans le collimateur de la FTC en 2022.
Des accusations jugées sans fondement par le géant de l'e-commerce
Prime est depuis longtemps l'un des plus gros atouts commerciaux d'Amazon et son modèle économique en est fortement tributaire. Si la cour donne raison à la FTC, les sanctions financières pourraient être conséquentes. Le juge Chun, qui suit plusieurs affaires opposant ces deux organismes, avait déjà estimé, la semaine dernière, qu'Amazon avait enfreint la loi en demandant des informations de paiement aux clients avant même d'expliquer les conditions de l'offre Prime. Il avait alors précisé que les deux dirigeants d'Amazon pourraient être tenus personnellement responsables des violations commises si la FTC remportait le procès.
Quelle est la position de la principale intéressée ? La société Amazon estime que les accusations n'ont pas lieu d'être car la société a déjà montré patte blanche en 2022 en acceptant de simplifier sa procédure de résiliation Prime. Ses avocats souhaitent, de plus, démontrer qu'aucune loi n'interdit explicitement ce genre de pratiques.
Le procès se tiendra à Seattle et devrait durer environ un mois. Quelle que soit l'issue, Amazon reste sur la sellette : le géant de l'e-commerce devra à nouveau affronter la FTC en 2027, au sujet de pratiques anticoncurrentielles.