La FTC estime, en effet, qu'Amazon aurait volontairement rendu son processus de paiement trompeur afin de gagner des abonnés Prime : « Pendant des années, Amazon a sciemment trompé des millions de consommateurs en les incitant à s'inscrire à son service Amazon Prime à leur insu. », peut-on notamment lire dans l'accusation. La firme aurait, de plus, fait en sorte que l'annulation de l'abonnement soit particulièrement difficile. Un procédé, appelé en interne « Iliade », qui était déjà dans le collimateur de la FTC en 2022.