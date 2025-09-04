Mauvaise nouvelle pour les abonnés : Amazon met fin à la livraison Prime gratuite hors foyer. À compter du 1er octobre 2025, il ne sera plus possible de faire profiter ses proches de cet avantage.
- Amazon met fin à la livraison Prime gratuite hors foyer, à partir du 1er octobre 2025.
- Les abonnés ne pourront plus partager cet avantage avec des proches en dehors du foyer.
- Cette décision vise à augmenter le nombre d'abonnés payants, une tendance observée chez d'autres plateformes.
Depuis ses débuts, le programme de fidélité Prime d'Amazon permettait aux abonnés de partager certains de leurs avantages avec leurs proches. L’un des plus populaires était sans conteste la livraison gratuite. Ce système offrait la possibilité aux abonnés d’inviter un ami ou un membre de leur famille à bénéficier des frais de port offerts, même s’ils n’avaient pas leur propre abonnement. Cependant, le géant de l'e-commerce s'apprête à tourner une page de son histoire.
- moodRemboursement sous 30 jours
- devices3 connexions simultanées
- live_tvQualité vidéo : Ultra HD (4K)
- downloadLecture hors ligne disponible
- escalator_warningEspace enfant disponible
Amazon met fin à la livraison Prime gratuite hors foyer
Lors des premières années de Prime, Amazon avait opté pour un modèle de partage limité de ses avantages de livraison. Cette fonctionnalité donnait la possibilité aux détenteurs d'un abonnement d'étendre le bénéfice de la gratuité des frais de port à des proches, tout en conservant l'exclusivité d'autres services à l'instar de Prime Video. Cette possibilité de livraison gratuite représentait d'ailleurs l'un des principaux atouts de l'abonnement proposé par Amazon.
Sans surprise, cette option rencontrait un engouement tout particulier lors des périodes de forte consommation, notamment durant les fêtes de fin d'année. La suppression de cet avantage constitue l'aboutissement d'une stratégie mise en œuvre par Amazon depuis de nombreuses années. La firme a méthodiquement restreint les possibilités de partage externe pour pousser les utilisateurs vers des souscriptions individuelles.
À terme, seules les personnes résidant sous le même toit pourront mutualiser leurs avantages grâce au plan familial, offrant alors l'accès à une sélection de services partagés.
La date du 1ᵉʳ octobre confirmée… aux États-Unis pour l'instant
De toute évidence, Amazon souhaite maximiser le nombre d'abonnés payants, celui-ci s'élevant actuellement à près de 230 millions. L’entreprise américaine suit ainsi une tendance déjà amorcée par d’autres acteurs du numérique quelque temps plus tôt : Netflix, en particulier, a montré que la fin du partage gratuit pouvait se traduire par une hausse des souscriptions, malgré les augmentations tarifaires répétées, notamment en France.
À l'heure où nous rédigeons ces lignes, Amazon n'a pas encore communiqué de calendrier exact pour les utilisateurs français et européens. Il est aussi possible que la mesure ne soit pas effective avant les fêtes de fin d'année. Cependant, les utilisateurs résidant aux États-Unis ont d'ores et déjà été notifiés par mail des modifications à venir concernant la fin des livraisons gratuites en dehors du foyer. Ces changements seront donc effectifs dès le premier octobre prochain Outre Atlantique.