Lors des premières années de Prime, Amazon avait opté pour un modèle de partage limité de ses avantages de livraison. Cette fonctionnalité donnait la possibilité aux détenteurs d'un abonnement d'étendre le bénéfice de la gratuité des frais de port à des proches, tout en conservant l'exclusivité d'autres services à l'instar de Prime Video. Cette possibilité de livraison gratuite représentait d'ailleurs l'un des principaux atouts de l'abonnement proposé par Amazon.

Sans surprise, cette option rencontrait un engouement tout particulier lors des périodes de forte consommation, notamment durant les fêtes de fin d'année. La suppression de cet avantage constitue l'aboutissement d'une stratégie mise en œuvre par Amazon depuis de nombreuses années. La firme a méthodiquement restreint les possibilités de partage externe pour pousser les utilisateurs vers des souscriptions individuelles.

À terme, seules les personnes résidant sous le même toit pourront mutualiser leurs avantages grâce au plan familial, offrant alors l'accès à une sélection de services partagés.