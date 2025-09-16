Les liseuses Kindle pourraient occuper une place importante lors de l’événement. Si Amazon a récemment renouvelé la Scribe et la Colorsoft, l’entrée de gamme n’a pas connu de nouvelle version depuis plusieurs années. Un rafraîchissement du Paperwhite est aussi évoqué, ce qui permettrait à la gamme de rester compétitive face à une concurrence toujours plus active.

Du côté des enceintes, le mystère est tout aussi épais. Les modèles Echo Dot, Echo Pop et Echo Show 8 ont été mis à jour récemment, mais l’enceinte Echo classique n’a pas connu de véritable redesign depuis près de cinq ans. Une nouvelle version, éventuellement enrichie de fonctions liées à l’assistant Alexa+, pourrait donc faire partie des annonces.

Enfin, l’image de l’invitation suggère aussi l’arrivée de nouveaux Fire TV ou de sticks de streaming, même si la silhouette floue pourrait également correspondre à une tablette. La dernière vague de nouveautés dans cette gamme remonte à plusieurs années, et une mise à jour semble logique.

On espère aussi qu'Amazon profitera de l'évènement pour donner quelques informations sur Alexa+, son intelligence artificielle qui n'est toujours pas disponible en Europe et reste très discrète face à ses concurrentes. Il est grand temps pour le e-marchand d'accélérer, et peut-être cette conférence sera le vrai coup d'envoi du nouvel assistant, avec de tout nouveaux produits et usages. Nous serons bien évidemment là pour couvrir toutes les annonces.