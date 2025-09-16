Un événement Amazon est programmé pour le 30 septembre à 16 h (heure française). Panos Panay, responsable de la division Devices & Services, sera présent pour dévoiler de nouveaux produits.
L’invitation envoyée à la presse laisse peu de place au doute : Amazon organise un évènement le 30 septembre prochain pour mettre à jour certaines de ses gammes emblématiques. L’image jointe à l’annonce montre des silhouettes de Kindle, de Fire TV et d’enceintes Echo, trois catégories centrales dans le catalogue du groupe. Même si les détails restent flous, il s’agira d’un moment clé pour découvrir l’orientation donnée à l’écosystème maison, centré autour d’Alexa et des services connectés, et pile avant le Prime Day, qui se déroulera cette année les 7 et 8 octobre prochains.
Kindle, Echo et Fire TV au programme, et Alexa+ ?
Les liseuses Kindle pourraient occuper une place importante lors de l’événement. Si Amazon a récemment renouvelé la Scribe et la Colorsoft, l’entrée de gamme n’a pas connu de nouvelle version depuis plusieurs années. Un rafraîchissement du Paperwhite est aussi évoqué, ce qui permettrait à la gamme de rester compétitive face à une concurrence toujours plus active.
Du côté des enceintes, le mystère est tout aussi épais. Les modèles Echo Dot, Echo Pop et Echo Show 8 ont été mis à jour récemment, mais l’enceinte Echo classique n’a pas connu de véritable redesign depuis près de cinq ans. Une nouvelle version, éventuellement enrichie de fonctions liées à l’assistant Alexa+, pourrait donc faire partie des annonces.
Enfin, l’image de l’invitation suggère aussi l’arrivée de nouveaux Fire TV ou de sticks de streaming, même si la silhouette floue pourrait également correspondre à une tablette. La dernière vague de nouveautés dans cette gamme remonte à plusieurs années, et une mise à jour semble logique.
On espère aussi qu'Amazon profitera de l'évènement pour donner quelques informations sur Alexa+, son intelligence artificielle qui n'est toujours pas disponible en Europe et reste très discrète face à ses concurrentes. Il est grand temps pour le e-marchand d'accélérer, et peut-être cette conférence sera le vrai coup d'envoi du nouvel assistant, avec de tout nouveaux produits et usages. Nous serons bien évidemment là pour couvrir toutes les annonces.