Adobe Fresco va se décliner sur Windows comme sur iPad

Une version Windows 10 réservée aux appareils Surface



Lire aussi :

Microsoft présente enfin sa Surface Neo à double-écran et un nouveau smartphone Surface Duo



Source : The Verge

L'application mobile Adobe Fresco permet aujourd'hui de peindre et de dessiner numériquement sur son iPad. Elle propose des calques, des modes et des masques de fusion, ainsi que plusieurs pinceaux permettant de simuler une peinture à l'huile et des aquarelles.Les utilisateurs de Surface Pro 4, Surface Go ou Surface Book peuvent désormais profiter de tous ces outils dans une version compatible Windows 10 disponible dès à présent. Pour l'occasion, Adobe a travaillé étroitement avec Microsoft et Intel afin de promettre une optimisation optimale de son logiciel.Une version ARM est également prévue, notamment pour la Surface Pro X qui sortira dans quelques jours, mais Adobe n'a pas encore communiqué de date de sortie.Les abonnés à Adobe Creative Cloud pourront bénéficier d'Adobe Fresco gratuitement. Les autres devront d'acquitter d'un abonnement fixé à 9,99 €/mois pour profiter de l'ensemble des fonctionnalités incluses et du stockage en ligne.