Adobe Fresco, l’outil de peinture numérique, officiellement lancé sur iPad

Adobe marche sur les plates-bandes de ProCreate

Actuellement, six mois d'utilisation Premium sont offerts contre 10,99€

Via : Neowin

L'application de dessin et de peinture testée dans une version préliminaire cet été est accessible aux iPad Mini (5e génération), iPad Air (3e génération), iPad (5e génération) et iPad Pro (toute génération) à partir d'iOS 12.4 et ultérieur.Adobe Fresco est un outil puissant. Très puissant. L'application de création visuelle dispose d'une tonne de pinceaux et de fonctionnalités avancées. Elle est aussi en mesure de répliquer de manière bluffante la technique de l'aquarelle ou de la peinture à l'huile sur une tablette numérique.Mais contrairement à ProCreate — son principal concurrent sur ce créneau sur iPad — Fresco est une application onéreuse. Une version basique est accessible gratuitement pour se faire la main, mais il vous sera demandé assez vite de souscrire à un abonnement Creative Cloud pour en profiter pleinement.Si vous ne souhaitez pas souscrire à un abonnement, un achat unique de 10,99€ vous sera proposé. Il permet de débloquer l'intégralité des fonctionnalités de l'application pendant 6 mois. Le même montant vous sera ensuite débité tous les mois pour continuer d'en profiter.