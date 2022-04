Microsoft préparerait bien un nouveau Surface Laptop Go, attendu avant l'été

Zac Bowden, journaliste pour Windows Central, rapporte ainsi que Microsoft aurait programmé le lancement de son Surface Laptop Go 2 sur le premier semestre 2022. Plus précisément, l'appareil serait annoncé en juin prochain, sauf changement de dernière minute. La chose aurait du sens. Microsoft dévoile habituellement, sur cette période, des produits légèrement mis à jour. Ce serait le cas ici. Reste à savoir si la pénurie de composants retardera ou non la commercialisation finale de l'engin.

Côté prix, Microsoft viserait le même placement tarifaire que pour le modèle actuel, avec un tarif de départ fixé à un peu plus de 600 euros. Pour conserver un prix contenu, le géant de Redmond miserait sur un processeur Intel « d'ancienne » génération. Au lieu d'une puce Intel Alder Lake de 12e génération, le Surface Laptop Go 2 se contenterait donc de processeurs Intel Core i5 Tiger Lake de 11e génération. Le reste de la fiche technique n'évoluerait pas : on retrouverait 4 Go de RAM et 64 Go de stockage eMMC sur le modèle entrée de gamme, et 8 Go de RAM et 256 Go de SSD sur le modèle le mieux équipé.