Microsoft Surface Go 3 : les caractéristiques se dévoilent

Les principaux détails de la Surface Go 3 viendraient d’être divulgués grâce aux listings de Geekbench. La dénomination indiquée est « OEMAL Product DV1.1 » et cette appellation correspond à des fuites précédentes liées aux Surface. Par exemple, la Surface Pro X la plus récente a été listée comme « OESMR ».



Premier constat, il y aura du choix avec deux grandes variantes : l’une avec un processeur Intel Pentium Gold 6500Y couplé à 4 Go de RAM et l’autre avec un processeur Intel Core i3-10100Y couplé à 8 Go de RAM. Elles ont l’avantage d’être des puces économes en énergie.



Si les performances ne sont pas au niveau des processeurs Intel « classiques », on devrait ressentir une nette amélioration par rapport à la Surface Go 2. L’Intel Pentium Gold 6500Y surpasse le Pentium Gold 4425Y de 62 % dans les benchmarks monocore et de 47 % dans les benchmarks multicore.

Quant à l’Intel Core i3-10100Y, le gain de performance est moins spectaculaire : 4 % en monocore et 11 % dans les benchmarks multicore.