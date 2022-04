Vers une pénurie d'ordinateurs portables ? Le reconfinement chinois va avoir un réel impact sur les livraisons

En réaction à ce rebond épidémique, le gouvernement chinois a ordonné un confinement général de la ville de Shanghai et de ses environs. Des mesures de contrôle des déplacements des employés et ouvriers ainsi qu'un recours massif au télétravail, quand cela est permis, ont également été mis en place.

Selon la publication Commercial Times de Taïwan, toutes ces mesures de santé publique pourraient avoir de graves répercussions et « pourrait nuire gravement à l'industrie électronique mondiale ».

En effet, c'est dans la ville de Kunshan, située en périphérie de Shanghai, que se trouvent les sites de production des sous-traitants Compal, Pegatron et Wistron. Ces derniers fabriquent une bonne partie des ordinateurs portables vendus dans le monde. On y trouve aussi AUO, un fabricant de moniteurs, ou encore Nanya, une entreprise spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs, et en particulier de DRAM.

Dans le détail, Compal met ses lignes de production au service de groupes tels qu'Apple, Acer, Lenovo, Dell, Toshiba, HP et Fujitsu. Pegatron travaille également avec Apple, mais aussi avec Microsoft pour sa gamme Surface. Wistron, quant à lui, produit des PC portables pour Lenovo, Xiaomi, Acer ou encore HP.