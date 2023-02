Carte graphique et gros processeur : découvrez la config musclée du futur Surface Laptop Studio 2 !

Le PC portable ne devrait pas changer son design et devrait même conserver les mêmes dimensions, un même écran de 14 pouces 120 Hz et des matériaux similaires. Plus qu'une nouvelle version, c'est une mise à jour technique que prépare Microsoft avec l'amélioration des composants.

Plusieurs configurations seront disponibles à la vente, plus ou moins chères pour convenir à tous les budgets, et notamment une incluant un processeur Intel Core i7-13800H, qui a été découverte sur le site du benchmark Geekbench. Les premières estimations sont plutôt prometteuses, avec un score doublé par rapport au premier Surface Laptop Studio en multi-core.

L'appareil pourrait également être accompagné d'une carte graphique Nvidia RTX 4060, l'un des derniers GPU en date du constructeur, ainsi que d'une option à 64 Go de mémoire vive.

Il ne reste plus que quelques semaines à Microsoft pour finaliser le lancement de son Surface Laptop Studio. Rendez-vous est pris au printemps prochain pour en apprendre plus à son sujet.