L'éclairage dynamique bientôt sur Windows 11 ? Pourquoi c'est une bonne nouvelle

L'absence d'une telle fonctionnalité entraînait jusqu'à présent des complications évidentes. Devoir systématiquement alterner entre les différentes applications tierces pour contrôler les éclairages de ses périphériques n'était en effet pas ce qu'il y a de plus ergonomique. L'arrivée de Dynamic Lighting dans Windows 11 devrait donc servir de pont vers vos différents appareils, en plus de moins solliciter votre PC en matière de consommation d'énergie. Que demander de plus ?