Windows : l'application Photos, qui pataugeait, va vous permettre de gommer certaines choses, grâce à l'IA

Vous avez honte de cette plante malade qui figure sur cette photo pourtant parfaite de votre jardin ? Ne vous inquiétez pas, Microsoft a la solution pour vous. En effet, l'entreprise a développé un nouvel outil, Generative Erase, pour son application Photo, directement inspiré de la Gomme magique de Google et de ce que Samsung nous propose.

Sous Windows, il sera donc possible de supprimer une ou plusieurs parties d'une image dont vous souhaitez vous défaire. Il suffira de les sélectionner dans Photos et de laisser opérer la magie – ce que l'on appelle aujourd'hui communément « intelligence artificielle ». Sur son blog, Microsoft démontre les capacités de son outil en faisant disparaître la laisse d'un petit chien et des personnes situées plus loin.