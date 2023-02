Google Photos : la gomme magique des Pixel débarque sur iPhone et smartphones Android

Les abonnés Google One vont jouir d'autres fonctionnalités qui leur sont réservées sur Google Photos. Un effet HDR peut désormais être appliqué sur les vidéos afin d'améliorer leur luminosité et leur contraste, pour des images mieux équilibrées. Cette fonctionnalité existait déjà pour les photos, et là encore, elle est seulement proposée aux membres de Google One.

L'application Photos se dote aussi d'un nouvel éditeur de collages. Celui-ci dispose d'options supplémentaires, comme la possibilité d'appliquer des styles à une seule photo pour l'ensemble des utilisateurs. De nouveaux styles de collages sont également mis à disposition, mais ceux-ci sont exclusifs à Google One.

Enfin, la firme américaine offre la livraison gratuite sur les commandes de photos et albums imprimés, livres photo personnalisés et impressions sur toile aux membres Google One. Pour l'instant, cet avantage est valable dans l'Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada.