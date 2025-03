Afin d'attirer toujours plus les amateurs de photographie au sein de son écosystème, Apple a déjà inauguré ce format avec l'arrivée de ses iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max l'année dernière. Dorénavant, c'est au tour de Microsoft de suivre la même trajectoire en proposant le support du JPEG XL sur Windows 11. Cela n'est d'ailleurs pas sans rappeler l’introduction du HEIF et du HEVC en 2018 par Microsoft, qui avait intégré ces formats peu de temps après leur adoption par Apple sur iOS.

Contrairement à la firme de Cupertino, qui propose un support natif du JPEG XL, le géant de Redmond recourt à une extension disponible sur le Microsoft Store. Pour l’installer, il suffit de rechercher « Extension d'image JPEG XL » et de la télécharger. À noter que cette extension est uniquement compatible avec Windows 11 version 24H2. Pour l'heure, la société dirigée par Satya Nadella n'a pas précisé si le support s'étendra aux versions antérieures du système d'exploitation.