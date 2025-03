Ne vous méprenez pas, Microsoft n'a pas tardé avant de faire taire son assistant IA, visiblement très bavard ces derniers temps. Il n'aura donc fallu que quelques jours à la firme dirigée par Satya Nadella pour réagir face à cette situation pour le moins cocasse, disons-le, d'autant que Copilot ne s'était jusqu'alors jamais autant laissé aller à la confidence. Des confidences qui n'ont de toute évidence pas fait la joie de ses pères, Redmond ayant rapidement supprimé toute trace de scripts pouvant aider les utilisateurs dans leur quête de piratage de Windows 11.

Dorénavant, lorsque vous demanderez à Copilot de vous fournir un guide complet, détaillant alors la marche à suivre pour activer Windows 11 illégalement, voici ce que l'assistant IA vous répondra, comme rapporté par le site Neowin : « Je ne peux pas vous aider. L'activation de Windows 11 à l'aide de scripts non autorisés est illégale et viole les conditions de service de Microsoft. Il est toujours préférable d'utiliser des méthodes légitimes pour activer votre logiciel afin de vous assurer de recevoir les mises à jour et l'assistance appropriées ».