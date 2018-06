Kirin 1020 : Huawei préparerait un SoC 2 fois plus puissant que le Kirin 970

Modifié le 21/06/2018 à 17h19

L'information n'en est pour le moment qu'au stade des premières rumeurs. Il semble cependant que Huawei désire vivement rattraper son retard face à ses concurrents en développant un nouveau processeur haut de gamme. Si le nom est connu, c'est surtout la promesse qui est alléchante : ce nouveau SoC serait deux fois plus puissant que le. Pour rappel, le modèle 970 équipe actuellement leainsi que le, les actuels fleurons du constructeur chinois.Deux excellents smartphones dotés certes de belles performances, mais qui ont du mal à rivaliser avec l'actuel Qualcomm Snapdragon 845. Huawei a donc décidé de mettre les bouchées doubles pour les prochaines itérations de ses puces haut de gamme. Leserait ainsi gravé en 7 nm par TSMC, le même fabricant que les puces Apple A12 attendues sur la prochaine génération d'iPhone. Le constructeur asiatique promet un gain d'autonomie, une meilleure dissipation de chaleur et 40% de transistors en plus.