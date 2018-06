PeerTube, le YouTube libre, se finance sans peine sur Kisskissbankbank

Un YouTube open-source, libre et indépendant

Un lancement rapide

Modifié le 25/06/2018 à 14h00

Une nouvelle plateforme de vidéos en ligne va bientôt voir le jour.est un projet français pensé comme une alternative libre et gratuite au mastodonte du secteur YouTube.Pour concrétiser leur vision après une période de bêta test débutée en mars 2018, les développeurs de Framasoft, une association créée en 2004 pour promouvoir le logiciel libre, ont lancé un appel à la communauté en démarrant une campagne de financement participatif sur le site Kisskissbankbank Un vrai succès car en moins d'une semaine, le palier de 20 000 € a été franchi, permettant aux équipes de travailler activement à un lancement public de PeerTube dans une version stable.Cette nouvelle plateforme de vidéos permettra aux utilisateurs de regarder et de consommer leurs contenus sans que leurs données personnelles ne soient utilisées. Il n'y aura également pas de publicité, ciblée ou non, attachée aux vidéos. Framasoft ne prévoit pas de gagner d'argent viamais de proposer une autre manière de diffuser du contenu vidéo sur Internet.Le code source de PeerTube est open source et l'ambition des développeurs est que chacun puisse créer sa propre plateforme de vidéos, et ses propres règles d'utilisation claires et définies à l'avance. Un fonctionnement totalement décentralisé jusque dans sa technologie.A l'inverse d'un YouTube hébergeant chaque vidéo uploadée sur son site web, PeerTube fonctionne comme son nom l'indique sur le modèle du peer-to-peer. Chaque utilisateur participe au fonctionnement du service même en cas de forte affluence, sans dépendre d'une infrastructure lourde et coûteuse.Le lancement de PeerTube est prévu pour le mois d'octobre 2018. Il reste encore du temps à l'équipe pour finaliser son projet qui poursuit sa campagne de financement afin d'implémenter d'autres fonctionnalités et de renforcer sa technologie.