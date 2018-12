Rachat de Tesla par Apple, difficultés de Netflix... Saxo fait ses prévisions pour 2019

Apple rachète Tesla et réalise les rêves d'Elon Musk

Une tempête solaire à... 2 000 milliards de dollars

L'Union Européenne annonce un effacement de la dette

Donald Trump limoge J. Powell

Le Premier Ministre britannique Jeremy Corbyn instaure la parité entre la livre sterling et le dollar américain

L'Australie lance son propre plan Paulson après avoir nationalisé les quatre principales banques du pays

L'Allemagne entre en récession

Adoption d'une taxe mondiale sur le transport en raison de la multiplication des inquiétudes relatives au climat

Le FMI et la Banque mondiale annoncent leur intention de cesser de mesurer le PIB, et de se concentrer sur la productivité

On dit souvent que les scénarios catastrophes peuvent nourrir le scepticisme ambiant. Dans ses prévisions choc annuelles , peu présente en France si ce n'est sur le marché des changes pour ses activités de courtier en ligne, précise que celles-ci ne jouissent que d'une faible probabilité. Il y a donc peu de chances de, d'assister auou d'être témoin d'unequi causerait des centaines de milliards de dollars de dégâts. Mais pour la banque danoise, ces prévisions restent sous-évaluées et «».», s'offusquent les experts de Saxo, qui rappellent que l'année 2018 aura été délicate et «».Parmi les prévisions choc de l'année à venir, le géant(et ses 237 milliards de dollars de trésorerie accumulés) s'offrirait. La marque à la pomme pourrait être lassée du certain plafonnement de sa croissance en termes de volume et pourrait davantage se plonger dans la vie de ses utilisateurs, en mettant un pied dans l'automobile, qui justement est de plus en plus connectée. Apple mettrait ainsi fin aux soucis financiers d'Elon Musk qui, de son côté, pourrait réaliser ses rêves les plus fous, parmi lesquels la construction de Gigafactories en Europe et en Chine.Le conglomérat américainpourrait souffrir d'une perte sévère de confiance sur le marché des crédits. Les taux s'envoleraient et face à la crise de GE, contraint de vendre ses actifs, les marchés mondiaux du crédit subiraient une onde de choc qui s'étendrait aux coûts de financement des entreprises US.verrait son financement lui coûter deux fois plus cher, ce qui ralentirait la croissance de la plateforme, sérieusement bousculée par l'arrivée de Disney sur le marché.Prenons un peu de hauteur. Si sur Terre le climat n'est pas forcément au beau fixe , le soleil, lui, est en feu, au sens propre comme au figuré. Suite à l'arrivée du cycle solaire 25 en 2019, la Terre subirait unequi s'abattrait sur l'hémisphère ouest, causant ainsi la panne de nombreux satellites et l'arrêt brutal d'infrastructures énergétiques et de sociétés qui dépendent des GPS, notamment les compagnies aériennes. Le coût serait de 2 000 milliards de dollars, un montant tout de même 20 % inférieur à celui envisagé par Lloyds en 2013, concernant les risques financiers potentiels des tempêtes solaires.