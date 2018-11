Un rapport américain estime à 500 milliards par an le coût du réchauffement climatique

La mortalité liée aux températures extrêmes pourrait coûter 141 milliards de dollars par an

La Maison-Blanche fait la sourde oreille

Le réchauffement climatique cause de nombreux dégâts partout dans le monde. Inondations, sécheresse, fonte des glaces, incendies gigantesques... Si les gouvernements et entreprises de la planète tardent à prendre conscience des dangers que les habitants de la Terre encourent, la nature, elle, n'attend pas. Le rapport de 1 000 pages, dressé par plus de 300 auteurs d'une douzaine d'agences fédérales américaines pour le compte de l'évaluation du climat, donne quelques indications chiffrées desur le plan économique. Le rapport , qui tombe à un moment oùdu réchauffement climatique pour se soustraire aux engagements tenus sur le plan national et international, porte sur tout un tas de thématiques différentes, et les classe par coût pour l'humanité à l'horizon 2090.Dans le pire des scénarios (le RCP 8.5, qui correspond à un accroissant du forçage radiatif, donc la poursuite du réchauffement climatique), la facture économique liée au réchauffement de la planète pourrait grimper à(plus de 440 milliards d'euros) en infrastructures à rebâtir, en dégâts infligés à l'agriculture et aux forêts, en réserves d'eau perdues, en hospitalisations, en disparition des récifs coralliens, en dégradation de la qualité de l'eau et bien plus. Lapourrait coûter, en 2090,à la planète, soit 124 milliards de dollars.La Maison-Blanche a, de son côté, tenté d'atténuer l'importance majeure du rapport, en affirmant qu'il était «». Pourtant,, et même un scénario moins pessimiste n'épargnerait pas la Terre de coûts faramineux, à tous les sens du terme.