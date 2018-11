En Arizona, une mini-Terre sous cloche pour étudier les effets du changement climatique

© University of Arizona

Source : CNRS Le Journal

Imaginez une forêt tropicale luxuriante au beau milieu du désert... C'est possible avec le complexe scientifique, dans l'Arizona. Cette mini-Terre d'un peu plus d'un hectare permet de juxtaposer des écosystèmes aussi différents que la savane, l'océan, la mangrove, etc.À l'origine, à la fin des années 1980, Biosphère 2 a été conçue en vue d'une éventuelle implantation de l'être humain sur la Lune ou sur Mars. L'idée était de comprendre l'environnement nécessaire à la vie de notre espèce sur une autre terre d'accueil. Mais depuis 2007, le lieu a changé de vocation. Il est désormais le théâtre d'expérimentations sur différents environnements, afin notamment d'anticiper les conséquences du dérèglement climatique.Car au sein de cette sorte de serre géante, tout est contrôlable. Des arroseurs permettent de simuler des pluies d'intensité variable. Un « poumon » artificiel de 16 tonnes joue le rôle de régulateur de la pression pour éviter, entre autres, que la structure n'explose à cause des variations de température extérieure. Et dans l'enceinte, des équipes de scientifiques s'affairent pour étudier, mesurer et analyser les réactions des divers écosystèmes.Des chercheurs portent par exemple leur attention sur l'évolution d'organismes vivants. Certains scrutent les effets de variations chimiques dans l'atmosphère sur les plantes, tandis que d'autres s'attardent sur les réponses des récifs coralliens face à des changements de température ou de pH de l'eau de mer.Biosphère 2 permet également de mieux comprendre le cycle du carbone, phénomène incontournable dans notre environnement. Sur cette mini-Terre, les scientifiques peuvent notamment étudier l'influence des conditions climatiques sur l'équilibre entre le COrelâché dans le sol par l'altération des minéraux et celui rejeté dans l'atmosphère par les organismes vivants.Il ne s'agit là que de quelques exemples des multiples possibilités offertes par Biosphère 2. Ses enseignements permettent ainsi de prévoir les réactions de notre environnement aux futures variations climatiques. Oracle, ville hôte du complexe, n'a jamais aussi bien porté son nom.