Hulu, concurrent de Netflix, pourrait définitivemet basculer dans le giron de Disney

La dette qui plombe AT&T pourrait aider Disney

Hulu dans le giron de Disney : un danger pour Netflix

Alors queva lancer sa plateforme de streaming dans les prochains mois et que la firme américaine est sur le point de finaliser le rachat de la Fox, la société pourrait voir ses chances d'avalergrandir assez rapidement. C'est lors d'une conférence téléphonique donnée par des représentants de(qui possède une part minoritaire de Hulu) jeudi dernier que The Walt Disney Company a pu apprendre la bonne nouvelle.Il y a quelques jours, comme le rapporte The Information , le groupe AT&T a annoncé qu'il «». Pour ne pas être trop perdu, faisons un bref rappel de la composition du capital du concurrent de Netflix. Comcast, la Fox et Disney détiennent chacun. Les 10 % restants appartiennent à WarnerMedia, filiale de AT&T.La finalisation de l'achat des actifs de Fox par Disney donnera déjà le contrôle de Hulu à Mickey, qui n'en demandait pas tant lorsqu'il a aussi appris que Comcast pourrait être poussé, refusant de rester dans une position minoritaire. Alors, s'il s'avère que AT&T veut bel et bien lâcher Hulu, il faut maintenant se demander à quel prix. En effet, depuis sa montée au capital en 2016 et après un investissement ultérieur, Warner a dépenséSelon les médias américains, un récent document réglementaire indiquerait quejusqu'au mois d'août de l'année prochain, sous certaines conditions. Reste à savoir maintenant si la dette revendiquée par AT&T (après avoir racheté Time Warner pour 84,5 milliards de dollars) pourrait être suffisante pour satisfaire à ces «». À défaut, AT&T n'aura pas l'avantage dans les négociations.Quoi qu'il en soit, si Hulu venait à tomber pleinement dans les mains de, il est certain que cela ne ferait pas les affaires d'unqui voit pousser des concurrents comme les olives poussent en Provence.