Le service de streaming Disney a désormais un nom (et deux séries en développement)

Disney+ misera tout sur ses franchises les plus populaires

Ce sera finalement. Le service deprévu pour 2019 a désormais un nom officiel, mais également plusieurs projets dévoilés par la firme aux grandes oreilles via un communiqué Les abonnés pourront découvrir deux nouvelles séries en préparation. L'une se passera dans une galaxie lointaine, très lointaine, et sera un prequel au film, sorti sur les écrans en 2016. L'acteur Diego Luna reprend son rôle de Cassian Andor pour l'occasion.L'autre sera dans l'univers des super-héros Marvel et suivra les aventures de Loki, incarné par Tom Hiddleston, le dieu Asgardien et frère de Thor.Disney annonce également des programmes autour de Monstres et Cie des studios Pixar et, pour les amateurs, le grand retour de High School Musical.