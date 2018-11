Netflix augmentera bien sa production de contenus européens en 2019

Shutterstock.com

L'Europe, le nouveau poumon des producteurs de contenus

Les productions européennes ont le vent en poupe

Encore une fois,a bien l'intention de répondre à sa manière aux institutions européennes. La plate-forme de VOD va presquede contenus européens en 2019, comme le confirme le Financial Times . Cette année, Netflix recense 141 projets en Europe, dont 81 créations originales. L'an prochain, le géant américain compterasur le vieux continent, dontAlors que sa croissance a dépassé les prévisions des spécialistes au troisième trimestre, Netflix n'avait pas vraiment bien accueilli la volonté de l'Union européenne de lui imposer unde son catalogue consacrés à des œuvres européennes.La société de Reed Hastings avait alors rappelé avoir toujours «» pour renforcer la production européenne de contenus et qu'elle continuerait de le faire. La preuve en est donc avec les chiffres annoncés pour 2019.Si l'on pouvait penser l'Europe boudée par l'industrie américaine, elle est plutôt dans le vent en réalité. Si par exemple Netflix produisait une ou deux séries en Espagne ces derniers mois, elle en aura six ou sept sur son catalogue l'année prochaine. Car de plus en plus de producteurs américains cherchent à convaincre un public plus large, or le potentiel européen peut les aider à y parvenir.Aux États-Unis, ce sontqui se disputent le marché, entre les entreprises de streaming et les médias traditionnels, ce qui réduit considérablement la marge de manœuvre de ces acteurs.