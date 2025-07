Avec le recul, le choix de « ChatGPT » apparaît comme une évidence marketing. Ce nom, plus court et mémorable, a grandement facilité le bouche-à-oreille et sa transformation en nom commun. Un nom comme « Chat with GPT-3.5 », bien que descriptif du modèle de langage sous-jacent (GPT-3.5), aurait cantonné le produit à une sphère d'experts et de développeurs.