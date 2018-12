ISS : une sortie extra-véhiculaire à deux pour inspecter le trou dans un Soyouz

Une sortie de six heures pour examiner le trou

Une origine mystérieuse à éclaircir

Le 30 août dernier, l'agence spatiale russe Roscosmos a été alertée par la présence d'uneliée à la Station spatiale internationale (ISS). Si le trou a été rapidement comblé, les experts cherchent à comprendre comment il a pu se former.À cet effet,présents dans la station, Oleg Kononenko et Sergei Prokopyev, vont effectuer unepour se rapprocher de la petite faille. Ce mardi 11 décembre 2018, ils vont ainsi s'aventurer hors de l'ISS pendant environ, afin de prélever des échantillons au niveau du trou, en soulevant l'isolant thermique mis en place pour éviter tout risque de dépressurisation.Les éléments recueillis seront ensuite envoyés sur Terre, via le retour d'une partie de l'équipage de la station, prévu ce mois-ci.Les causes de l'apparition de ce trou sur le vaisseau Soyouz restent pour l'heure, ce qui laisse place à de nombreuses supputations. En effet, Dmitry Rogozin, directeur de Roscosmos, a déclaré, en septembre dernier, que cette fuite avait pu être délibérément provoquée , sans savoir si cela avait pu intervenir à la fabrication ou après la mise en orbite.Mais la question que tout le monde se pose, c'est bien sûr : qui serait? Simple erreur pendant la construction ? Maladresse d'un membre de l'équipage ? Sabotage par un autre pays, au hasard les États-Unis ? Attaque extraterrestre ?Réponse dans un prochain épisode.