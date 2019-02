Le supercalculateur prêt à être utilisé directement dans l’ISS

Une période d'essai concluante

Réaliser des expériences scientifiques directement à bord de l'ISS

Voilà plus d'un an que la Station spatiale internationale (ISS) avait reçu la visite de, un supercalculateur conçu par la NASA et Hewlett-Packard Enterprise (HPE). Après s'être installé et avoir prouvé ses capacités d'adaptation durant ce laps de temps, il peut désormais se rendre utile.Spaceborne Computer est unet qui serait environ 30 fois plus rapide qu'un ordinateur portable classique. Sa puissance de calcul est d', soit une capacité à réaliser mille milliards d'opérations par seconde.Mais si les performances du supercalculateur étaient incontestables, de nombreux observateurs doutaient de la capacité d'un système fabriqué sur Terre à s'adapter parfaitement à son environnement dans l'espace. Mais d'après HPE , Spaceborne Computer a sulors de sa période de test et ses résultats lui permettent maintenant de se mettre au service des astronautes de la station.En temps normal, l'équipe de l'ISS doit récolter des données et les envoyer sur Terre pour qu'elles soient analysées, entraînant parfois une certaine latence. Avec le supercalculateur, les astronautes pourront donc, et n'envoyer que les résultats à la base. Cela permettrait ainsi des gains de temps et en bande passante.L'utilité pour l'ISS est donc claire, mais les promesses ne s'arrêtent pas là. L'idée de l'expérience réalisée avec Spaceborne Computer est de tester la capacité à embarquer un équipement informatique puissant pour une mission spatiale. Avec en ligne de mire un futur, qui aurait bien besoin de ne pas dépendre des communications de la Terre, située à plus de 55 millions de kilomètres.