Brian May du groupe Queen a composé un titre en l'honneur de la sonde New Horizons

Brian May pour la BO de New Horizons

L'emblématique guitariste du groupe Queen,, est un amoureux de l'espace (il a d'ailleurs un doctorat en astrophysique). A ce titre, il suit de près les aventures de la NASA, et plus particulièrement de la sonde New Horizons.Celle qui vient tout récemment de survoler l'astéroïde Ultima Thule dispose donc désormais d'une chanson dédiée, écrite par ce même Brian May.Pour l'occasion, le guitariste s'est associé au parolier, pour mettre au point une chanson aux accents épiques, mettant le doigt sur cette inaltérable volonté de conquête et d'exploration innée chez l'être humain. La chanson (que chacun appréciera à sa juste valeur) s'accompagne d'un clip plutôt réussi, permettant de profiter d'un joli résumé des aventures de, à visionner (et écouter) ci-dessus.Rappelons au passage que la mission de New Horizons devrait se poursuivre jusqu'en 2025.