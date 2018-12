Ne ratez pas l’éclipse lunaire le 21 janvier !

Quand et comment voir cette éclipse de Lune ?



Carte mondiale de visibilité de l'éclipse du 21 janvier 2019

Une super Lune de sang en prime

Dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019, la Lune entrera dans l'ombre de la Terre et s'éclipsera ainsi dans un spectacle splendide qui devrait durer un peu plus de 5 heures !Bien que l'événement débute le 20 janvier à 21h36 pour la partie Est des États-Unis, en France il aura bel et bien lieu le 21 janvier, à partir de 3h37 du matin très exactement.Néanmoins, le spectacle de ce 21 janvier devrait surtout être intense pour les régions de la façade atlantique, particulièrement en Amérique du Nord et du Sud, mais aussi sur la côte Atlantique Européenne. En France, les chanceux sont donc les Bretons, les habitants des Pays de la Loire ou encore ceux des Hauts-de-France. Les Parisiens, Alsaciens et autres Rhônalpins profiteront d'un spectacle réjouissant, mais qui ne sera pas visible dans sa totalité.En entrant dans l'ombre de la Terre, la Lune va se parer d'une teinte rouge-orangé similaire à celle d'un coucher de Soleil. Ce phénomène est appeléet se produit lorsque seulement une partie des rayons du Soleil atteint encore notre satellite naturel (les rayons de grande longueur d'onde). Nous avions déjà pu observer ce phénomène lors de la plus longue éclipse lunaire du 21e siècle qui s'est produite le 27 juillet 2018.L'éclipse sera à son apogée - la Terre, la Lune et le Soleil seront parfaitement alignés - à 6h12 en France. L'éclipse totale se termine à 6h44 dans les régions où elle est visible dans sa totalité et son dernier contact avec la pénombre de la Terre est prévu pour 8h49. Il s'agira de la première éclipse lunaire totale de l'année 2019, mais aussi de la dernière d'un cycle de trois éclipses qui ont eu lieu à environ six mois d'intervalle.Pour plus de détails précis, vous pouvez consulter ce document fourni par la NASA