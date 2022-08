Avec Danuri, il y a maintenant deux sondes en route pour l'orbite lunaire

Danuri n'est pas la seule sonde sur une trajectoire « longue » vers la Lune. Il y a évidemment la sonde CAPSTONE, beaucoup plus petite… et qui, souvenez-vous, avait provoqué quelques sueurs froides parmi les équipes de la NASA en décidant de cesser de communiquer quelques jours.

CAPSTONE se porte très bien aujourd'hui, et fin juillet elle réussissait sa troisième manœuvre, sur une gigantesque ellipse à 1,25 million de kilomètres de la Terre ! Son entrée en orbite lunaire devrait avoir lieu avant celle de Danuri, le 13 novembre.

Et encore avant ces deux-là, on attendra avec impatience une autre mission lunaire hors normes, qui verse plus dans le gigantisme, avec Artemis I et sa grande capsule Orion. Elle aura décollé et amerri avant que Danuri ou CAPSTONE atteignent la Lune !