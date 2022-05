Connaissez-vous Danuri ? Cette petite sonde sud-coréenne va s'envoler pour la Lune

Sur les six instruments, trois seront consacrés à l'observation optique, dont LUTI et PolCam, des imageurs coréens à faible et large champ, destinés à capturer les paysages lunaires en haute résolution pour les cartographier (avec l'ambition assumée d'utiliser ces données pour sélectionner un futur site d'atterrissage pour une mission d'ici la fin de la décennie).

La ShadowCam de la NASA complète le tableau optique. Elle est en partie conçue pour combler les déficits de l'instrument NAC (Narrow Angle Camera) embarqué sur la mission LRO, toujours en cours, et pour pouvoir mieux observer les cratères qui sont dans l'ombre en permanence aux pôles. On retrouve aussi un magnétomètre (KMAG, rien à voir avec la Formule 1), un spectromètre gamma KRGS et l'expérience DTNPL, qui vise à tester différents moyens de communication pour la sonde et son environnement direct (même… avec du Wi-Fi).