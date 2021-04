La Corée du Sud veut sa propre constellation de 2000 satellites

La méga-constellation pourrait ainsi fournir de la bande passante, une géolocalisation précise et un réseau maillé sécurisé pour l’exploitation de futurs cargos volants urbains. Hanwha Systems travaille en effet sur deux systèmes de drones de livraison autonomes. Pour les déplacements interurbains et les livraisons les plus encombrantes, le premier aéronef doit pouvoir voler plusieurs centaines de kilomètres et embarquer jusqu’à 500 kg de charge. Le second, pour les livraisons locales, emportera 3 kg de charge et volera sur quelques dizaines de kilomètres. À cela s’ajoute l’investissement de l’entreprise dans des véhicules aériens de transport personnel autonomes. Autrement dit des drones-taxis.