Encore un décollage inaugural raté ! Cette fois c'est la fusée japonaise H-3...

Le 17 février déjà, l'agence japonaise avait retenu son souffle. Le compte à rebours était arrivé à zéro pour la nouvelle fusée H-3, sur son pas de tir de Tanegashima, mais l'ordinateur de bord avait ordonné l'extinction du moteur et n'avait pas allumé les deux boosters auxiliaires à poudre. Un problème électrique dans un composant du premier étage était en cause, et les équipes de Mitsubishi Heavy Industries (MHI, maître d'œuvre pour le lanceur) pensaient avoir résolu tous les problèmes. Ce 7 mars à 2h37 (Paris), la deuxième tentative a cette fois mené au décollage, et l'imposant lanceur de 5,3 mètres de diamètre a pris son envol. Les conclusions sont encore préliminaires, mais il semble que le premier étage a parfaitement rempli son rôle, y compris l'action des boosters, avant de se séparer de l'étage supérieur, déjà loin au-dessus de l'atmosphère. Le deuxième étage, malheureusement, semble avoir échoué à allumer son moteur.