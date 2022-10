Le Japon rate l'orbite avec sa fusée Epsilon pour son premier vol de l'année

C'est une petite catastrophe dans le domaine des lanceurs japonais, généralement prisé pour sa fiabilité. Ce 12 octobre à 2 h 50 (heure de Paris), Epsilon, la plus petite des fusées orbitales opérées par l'agence japonaise JAXA, a décollé. Son moteur à propulsion solide s'est allumé comme prévu, et le lanceur a quitté le site historique d'Uchinoura, situé au sud du Japon (Kagoshima), avant de s'élever dans les nuages et de ne plus être visible, laissant place aux données de télémesure.

Après l'extinction du booster principal à T+1 m 56 s, le deuxième étage a pris le relais. C'est à la fin de son action que le vol a mal tourné et que les satellites, encore sous la coiffe, n'ont plus eu aucune chance d'atteindre l'orbite. Ce qui semble être un problème d'attitude (orientation) a condamné Epsilon, tandis que le 3e étage n'a pas pu faire grand-chose. À T+7 minutes environ, la commande d'autodestruction a été activée (on ne sait pas si c'était automatique ou de la part du centre de commande au sol). Aucun élément n'a pu atteindre l'orbite, et les débris se sont abîmés dans une zone isolée du Pacifique.