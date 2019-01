Japon : des cubesats envoyés dans l'espace pour créer des « pluies de météores »

Des météores artificiels plus performants que les naturels

Un spectacle prévu pour l'année prochaine

En effet, l'n'avait jamais tenté d'envoyer plus d'un satellite dans une fusée. Hier, ce sont sept micro-satellites qui ont décollé à bord de la fusée Epsilon. But de la manœuvre : créer des « pluies de météores » artificielles.Les cubesats qui ont pour objectif de créer desseront déposés à environ 500 km au-dessus de la terre. Grâce à une membrane, le micro-satellite va pouvoir parcourir 400 km avant de libérer environ 400 particules de la taille d'un centimètre. Du fait que ces météores artificiels sont d'une taille plus importante que leurs frères naturels, ils vont mettre plus de temps à se déplacer et, en conséquence, ils apparaîtront plus longtemps dans le ciel.Si la fusée Epsilon a été lancée vendredi matin par la JAXA, le succès de l'opération a déjà été souligné puisque les engins ont été correctement placés en orbite. C'est d'autant pluspour la société japonaise ALE, à l'origine de ce projet de pluies de fausses étoiles filantes. Avec pour objectif de faire rêver le monde entier, elle a pu soumettre ce projet à la JAXA, puis travailler ensemble. Un autre objectif de ces météores artificiels est dequant aux conditions nécessaires à cette atmosphère.Il n'y a plus qu'à espérer que le ciel soit dégagé pourqui seront brillantes et de différentes couleurs. La date d'apparition est prévue pour 2020, en particulier dans le ciel de Hiroshima, bien que par la suite ce projet pourra être répété de 20 à 30 fois.