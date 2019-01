Une startup veut mettre en orbite des publicités lumineuses géantes

Un monde gouverné par la publicité

Dans la récente vidéo que vous pouvez voir ci-dessous, la startup russe présente son concept de « publicité dans les étoiles ». Résumée en quelques mots,. On y voit notamment San Francisco et son célèbre Golden Gate Bridge, mais aussi Paris et sa tour Eiffel, avec en arrière-plan messages et publicités pour des entreprises telles que Coca-Cola et KFC, sur fond de ciel nocturne.

The orbital display in action from Vlad Sitnikov on Vimeo.

Des annonces dans le ciel nocturne d'ici 2021 ?

Un projet face à de nombreux obstacles

, responsable du projet, a déclaré à Futurism : «» et cite notamment : «». Il estime que «» de notre société moderne étant donné que «».StartRocket prévoit de placer sesen orbite à une altitude de 400 à 500 km. La startup indique par ailleurs que les messages diffusés par ces satellites ne seraient seulement visibles pendant une durée de 6 minutes et ce 3 à 4 fois par jour. La firme russe entrevoit déjà de lancer ses Cubesats en 2020 et dePour justifier son projet, StartRocket évoque égalementqu'il peut apporter à la société. Par exemple, en cas de coupure générale des réseaux de téléphonie, de panne de courant ou de catastrophes naturelles, la startup serait en mesure de diffuser des messages d'urgence et des informations à l'intention du public.Toutefois, la question de la légalité se pose. Outre l'incontestable pollution lumineuse que ce projet générerait, sans parler de la dimension éthique et des problématiques que cela soulève, StartRocket risque fort de se heurter à, notamment en ce qui concerne la sécurité des transports aériens.Quant à la question du, la société estime que ses potentiels clients paieront le prix qu'il faut, selon leurs propres dires «».Randy Segal, avocat spécialisé en droit de l'espace et des satellites, a déclaré à Futurism : «».Rappelons que ce genre de projet n'est pas le premier à voir le jour. Il y a quelques mois, nous évoquions déjà le cas d'ALE Co, une startup qui prévoit de créer des spectacles d'étoiles filantes artificielles d'ici 2020.