Une start-up prévoit des spectacles d'étoiles filantes artificielles d'ici 2020

Des feux d'artifice extraterrestres

Dépassés, les feux d'artifice ? La question se pose, alors que la jeune start-up japonaiseprévoit de lancer un duo de satellites en orbite capables de produire des «».Les deux satellites devraient être mis en orbite à l'été 2019. Chacun d'entre eux embarquera 400 sphères équipées de la formule chimique mise au point par ALE Co. Celle-ci, nous promet-on, est capable de reproduire les traînées lumineuses produites par les étoiles filantes dans le ciel. Selon le Japan Times , chaque satellite aura une durée de vie de 24 mois, et sera en mesure de libérer ses feux d'artifice extraterrestres n'importe où dans le monde.Envie de faire de votre lune de miel à Bali une soirée inoubliable ? Demandez une pluie d'étoiles filantes artificielles à ALE Co ! Les satellites se repositionnent à la demande, et sont en mesure de produire leur spectacle n'importe où dans le monde.Si aucune information tarifaire n'est pour le moment disponible, le lancement des deux satellites ainsi que le test initial affichent une facture de 20 millions de dollars.