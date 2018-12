Cette startup vous rémunère si vous menez un train de vie "sain"

Une récompense pour vos bonnes actions

Comment ça marche ?

Une économie verte sur la base d'une blockchain ?

Avons-nous besoin d'une récompense pour nous motiver à mener un meilleur train de vie ? En tout cas, cette startup sud-coréenne en est persuadée.CyClean vous propose en effet de gagner des cryptomonnaies en échange de vos bonnes actions pour l'environnement.Avant de passer à la suite, voici la vidéo de présentation du concept :CyClean a mis en place tout un écosystème intelligent afin de récompenser les utilisateurs pour les émissions de gaz à effet de serre qu'ils évitent. Pour cela, plusieurs équipements seront mis à disposition des usagers ; la startup a déjà présenté son bracelet de course et ses vélos d'intérieur et d'extérieur. Chacun d'eux mesure l'activité physique et rémunère en «» sur la base des efforts fournis.En outre, la société a aussi développé ses propres panneaux solaires ainsi qu'une moto qu'elle compte exporter dans toute l'Asie du sud-est. À l'heure actuelle, elle envisage également de mettre au point un CyClean Car.L'écosystème pensé par CyClean permettra à ses utilisateurs de réinvestir les revenus générés par leurs équipements dans d'autres produits et services respectueux de l'environnement. Les CyClean Coin pourront ainsi être dépensés pour la location du véhicule électrique, ou pour une fourniture d'électricité provenant des panneaux solaires de la startup.La devise créée par la startup est par ailleurs cotée sur. Actuellement, selon, le CyClean Coin est le jeton ICO le plus vendu sur cette plateforme.La startup ambitionne de devenir un acteur important de l'économie verte, elle entreprendra dès 2019 de démarcher ONG et gouvernements afin de promouvoir son écosystème. Toutefois,En effet, la question deest tout à fait légitime pour une startup qui compte remplir le rôle de facilitateur de la transition écologique. Le minage de cryptomonnaies nécessite de très grandes puissances de calcul et n'est absolument pas économe en énergie.