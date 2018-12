Nano1 : un appareil photo minuscule pour photographier les étoiles

Le Nano1 pèse moins de 100 grammes !

Des livraisons à partir de mai 2019

Source : Cnet

Deux ans après le Tiny1, une GoPro qui intégrait une carte des étoiles en réalité augmentée,innove une fois de plus pour « permettre à l'astronomie d'être accessible à tous et à toutes ».Vous pensez quen'est pas destinée à tout le monde ? Vous avez peut-être raison, car outre les connaissances requises pour observer correctement le ciel, il faut aussi avoir une bonne expérience de la photographie. Certes, le savoir, la connaissance, peuvent toujours s'acquérir au jour le jour, grâce à l'expérience et la volonté de poser un œil sur l'immensité de l'Univers. Seulement, il faut- pour ne pas dire astronomique - pour acquérir télescope, monture équatoriale et, la plupart du temps, un bon appareil photo reflex numérique.Mais TinyMos a de la suite dans les idées ! Après avoir commercialisé la déjà très compacteen 2016, la startup singapourienne récidive en cette fin d'année avec le Nano1, un appareil de, spécialement conçu pour les prises de vues astronomiques et dont le crowdfunding débutera à 389 $. Son lancementdevrait d'ailleurs avoir lieu le 12 décembre.Plus qu'un simple gadget, leutilisera un modèle d'objectif, déjà réputé notamment grâce à la caméra Xiaomi Yi 4K , qui permet de bénéficier d'images à une résolution de 12 mégapixels ainsi que de vidéos en 4K. Le Nano1 sera également contrôlable via smartphone, grâce à une application dédiée sur Android et iOS.Bien qu'il ne se destine pas à une utilisation professionnelle, le Nano1 présente, telles que sa bonne sensibilité ISO, sa technologie intégrée de réduction de bruit, ou encore la possibilité d'utiliser des objectifs M12 ainsi que des montures C. Il devrait dès lors être susceptible de séduire les amateurs d'astrophoto.TinyMos n'en est pas à son coup d'essai puisque la Tiny1 avait déjà été financée via Kickstarter. Cette fois-ci, le fabricant compte déjà sur la réussite de l'opération et prévoit d'expédier les premières commandes dès mai 2019.