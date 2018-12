Sony filme son premier long métrage avec un hybride plein format

Un appareil photo hybride Sony idéal pour les tournages en basse lumière

Plusieurs cinéastes s'intéressent aux caméras grand public pour leurs films

Si l'avenir duhollywoodien passait par les hybrides ? C'est la question que pose Sony Pictures avec la sortie de son nouveau film d'épouvante, dans les cinémas ce mercredi 5 décembre.Le film est le premier produit par le studio à êtrequasi intégralement avec un appareil. «", a déclaré le producteur Glenn S. Gainor à nos confrères d' Engadget En effet, leest un petit budget pour le studio, seulement 10 millions de $, et l'utilisation de cette caméra vendue dans le commerce à 2 000 $ l'unité tranche avec les modèles utilisés sur les plus récents blockbusters. Les constructeurs RED ou ARRI avec sa Alexa 65 sont les marques privilégiées par les studios pour leurs plus gros films mais les prix de ces appareils dépassent les dizaines des milliers de $. Ce faible coût a permis d'utiliser en permanence 4 à 5pour multiplier les angles de vue.Pour obtenir un résultat conforme aux standards du cinéma, le directeur de la photographie Lennert Hillege a attaché à l'A7S II des objectifs anamorphiques Hawk 65, réduisant de 1,3 fois le format d'image 16:9 d'origine pour un ratio 2:40 se rapprochant duL'appareil, connu pour son excellente qualité d'image en basse luminosité correspondait à représenter fidèlement l'ambiance voulue par l'équipe du film. «» ajoute Lennert Hillege.Ce film n'est pas le seul à expérimenter des appareils grand public pour leurs. Steven Soderbergh a utilisé un iPhone 7 pour son dernier film, et plus proche de nous Claude Lelouch a lui aussi tourné son prochain long-métrageà l'iPhone X.