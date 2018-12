Photoshop Lightroom intégré à un appareil full frame Zeiss

La retouche photo sur le pouce

« Point and shoot »

est à un tournant important de son histoire. À l'occasion de la Photokina 2018, qui voit les grands noms de la photographie présenter leurs nouveaux modèles, le constructeur allemand a surpris son monde.La raison ? La présentation du tout. Sa particularité étant de disposer d'un objectif fixe, d'un disque dur de 512 Go intégré, et d'une version de AdobeCC accessible depuis l'écran tactile.Pour son entrée dans le monde de la photo numérique, Zeiss met les pieds dans le plat. Non content de proposer le transfert de photos via USB-C, WiFi ou Bluetooth, le ZX1 se propose également de synchroniser vos shootings directement avec Lightroom CC.Vous l'aurez compris, le boîtier de Zeiss vous permet également de, situé à l'arrière de l'appareil. Une innovation certaine, qui pose néanmoins quelques questions quant au confort de retouche sur unMais le Zeiss ZX1 se destine davantage à un public nomade, peu désireux de s'encombrer d'un ordinateur ou d'une armada d'objectifs. Sur ce point d'ailleurs, le boîtier 24x36 (37,4 millions de pixels) est équipé d'une toute nouvelle optique maison de 35mm ouvrant à f/2.0,L'APN est capable de filmer en 4K à 30 ips, mais ne bénéficiePour le design de son appareil, Zeiss s'inspire de son concurrent allemand Leica. On retrouve un appareil très sobre en aluminium, presque dépourvu de boutons.Deux potards permettent le réglage de la sensibilité ISO (plage 80 - 51 200) et de la durée d'exposition. L'ouverture se manipule quant à elle directement sur l'objectif.Enfin, dernière originalité, le Zeiss ZX1. Il embarque directement un disque dur de 512 Go capable de stocker près de 6800 fichiers RAW au format DNG, ou 50 000 JPEG.Le Zeiss ZX1 devrait être commercialisé au début de l'année 2019. Son prix reste inconnu, mais au vu de la fiche technique, il faudra compter autour de 3000€.