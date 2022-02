Encore raté pour Astra, qui échoue à atteindre l'orbite depuis Cape Canaveral

Après quelques jours de retard liés à la météo, puis à un équipement au sol défaillant et un dernier report à cause d'une extinction des moteurs une seconde après leur allumage le week-end dernier, le décollage a eu lieu comme prévu ce 10 février à 21 h (Paris). Les premières phases de vol se sont très bien passées, et la fusée suivait la bonne trajectoire, jusqu'à l'extinction de ses cinq moteurs Delphin situés sur le premier étage.

En rapide succession, le lanceur devait alors éjecter l'étage et sa coiffe, puis allumer le moteur du deuxième étage. Il semble que la coiffe se soit mal séparée, et que le deuxième étage se soit tout de même allumé. Sous l'effet de la poussée, la coiffe a fini par céder, mais l'ensemble était déjà dans une spirale qui s'est vite révélée incontrôlable. Les responsables d'Astra, son fondateur et P.-D.G. Chris Kemp en tête, se sont vivement excusés pour ce nouvel échec.