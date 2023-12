Projet Kuiper : Amazon aurait préféré s'en passer, mais commande des lancements à SpaceX !

C'est une obligation pour Kuiper qui a trait à l'attribution de licences commerciales pour les fréquences de ses satellites : en 2026 l'entreprise devra disposer au moins de 1 620 satellites en orbite. Ce qui n'aurait pas dû poser problème initialement avec les contrats passés, mais qui devient de plus en plus complexe. En effet, on sait qu'Ariane 6 n'effectuera pas son vol inaugural avant juin 2024 (au mieux, il y aura un seul vol opérationnel à la fin de l'année, mais qui ne sera pas à priori dédié à Kuiper).

De son côté, Blue Origin tentera de mettre en service son grand lanceur New Glenn l'an prochain, mais ce dernier n'a pas non plus subi ses derniers tests au sol, et c'est à priori la NASA qui sera cliente pour le premier décollage. Enfin United Launch Alliance a attribué 8 tirs d'Atlas V à Kuiper, et ceux-ci seront utilisés pour former la colonne vertébrale du réseau, mais Atlas est limitée et le nouveau lanceur Vulcan ne volera pas au service de Kuiper avant au moins le 2e semestre 2024.