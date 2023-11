Enfin ! Après ses tests réussis, Ariane 6 obtient une date pour son premier décollage !

Un soulagement. C'est bien ainsi que l'on peut décrire les résultats du test de mise à feu longue d'Ariane 6 le 23 novembre. Ce dernier, avec un allumage de l'étage central et un fonctionnement du moteur Vulcain 2.1 durant 426 secondes, représentait le challenge le plus complexe sur le chemin du décollage inaugural de la fusée. Les 800 capteurs n'ont pas encore livré tous leurs résultats, mais l'étude a montré aux autorités de tutelle qu'Ariane 6 est prête pour son vol. Une étape déterminante. En conférence de presse avec les responsables d'Arianegroup et du CNES, le président de l'ESA Josef Aschbacher a annoncé ce matin une fenêtre de tir entre le 15 juin (date idéale) et le 31 juillet 2024.