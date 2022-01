Soyouz MS-10, le vol qui a rappelé à tous qu'il fallait des systèmes de sauvegarde

L'incident fait les gros titres, pour les bonnes et les mauvaises raisons : quelques mois plus tôt, un trou avait été découvert dans une capsule Soyouz en orbite. La presse américaine n'hésite donc pas à faire le lien pour dénoncer des contrôles qualité défaillants et des problèmes pour l'industrie russe des lanceurs.

L'enquête, qui ne durera pas un mois, va rapidement confirmer que le bloc D ne s'est pas éjecté correctement, et comme ce dernier est récupéré au sol (il n'est pas intact, mais les éléments clés sont toujours en place), les conclusions seront rapidement disponibles. Il s'agit d'un défaut d'installation, et des vérifications supplémentaires seront effectuées lors de l'assemblage pour vérifier que le capteur situé tout en haut de la rotule qui maintient le booster en place est bien aligné. Pour les deux astronautes, cette affaire illustre aussi le besoin de formations solides et de longue durée pour préparer les futurs occupants des capsules à tous les cas de figure. Pour cela, ils ont notamment participé à des cessions avec des ingénieurs de SpaceX et Boeing.