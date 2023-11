Superconstellations : les opérateurs de satellites se préparent pour le 2e round. A-t-il déjà commencé ?

Il était un temps question pour SpaceX de faire une pause entre la première génération de satellites Starlink et la suivante, qui devait être envoyée en orbite grâce aux énormes capacités du Starship. Ce dernier n'étant pas au rendez-vous, et comme il y a eu quelques hoquets dans le déploiement du premier maillage (unités perdues à cause d'une tempête solaire, quelques problèmes d'ordinateur de bord, un rythme de tir qui a pris du temps pour grimper depuis la côte californienne), l'entreprise d'Elon Musk a immédiatement entamé sa transition.

En réalité, les antennes au sol sont compatibles, même si elles aussi seront progressivement remplacées. En cette fin novembre 2023, SpaceX a déjà dévoilé sa nouvelle antenne dédiée aux abonnements résidentiels (elle est plus grande). Et, comme tous les retours ne sont pas unanimes malgré plus de deux millions d'abonnements et des contrats avec de nombreux acteurs importants (notamment des croisiéristes et des compagnies d'aviation), il faut poursuivre l'amélioration du service.